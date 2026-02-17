Emendamento Cannizzaro | medici in servizio fino a 72 anni
Il Parlamento ha approvato l'emendamento Cannizzaro, che permette ai medici di lavorare fino a 72 anni, in risposta alle difficoltà di molti ospedali. La decisione arriva dopo che, lo scorso 7 gennaio, i rappresentanti della regione si sono incontrati sotto la pioggia a Polistena per trovare una soluzione concreta ai problemi di personale. A partire da oggi, alcuni medici anziani potranno continuare a prestare servizio, garantendo così la continuità di assistenza in diverse strutture sanitarie.
Emendamento Cannizzaro: approvata la misura che consente il trattenimento dei medici fino a 72 anni. “Avevamo assunto un impegno ben preciso il 7 gennaio, sotto la pioggia, davanti allo spoke di Polistena: trovare una soluzione per evitare che molti ospedali andassero in difficoltà e alcuni reparti addirittura chiudessero i battenti”. Con queste parole il Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera, Francesco Cannizzaro, commenta l’approvazione del suo emendamento 5.48 al Decreto Milleproroghe, avvenuta nelle ultime ore a Montecitorio. Emendamento Cannizzaro: la misura per salvare gli ospedali in difficoltà. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Emergenza sanità, i medici potranno rimanere in servizio fino a 72 anni: FdI presenta emendamento al milleproprogheIl decreto milleproroghe include un emendamento di Fratelli d'Italia che consente ai medici volontari di rimanere in servizio fino ai 72 anni.
