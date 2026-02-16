VIDEO| Sanità via libera all’emendamento Cannizzaro | medici in servizio fino a 72 anni

Il deputato Cannizzaro ha ottenuto il via libera all’emendamento che permette ai medici di rimanere in servizio fino a 72 anni, rispondendo così alle richieste di molti ospedali in difficoltà. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e di pressing da parte delle associazioni di categoria, che avevano segnalato carenze di personale. Il provvedimento potrebbe salvare numerosi reparti che rischiavano di chiudere a causa della mancanza di medici disponibili. Era il 7 gennaio quando, sotto la pioggia a Polistena, abbiamo promesso di trovare una soluzione concreta.

Con queste parole Francesco Cannizzaro, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, ha annunciato l’approvazione dell’emendamento 5.48 al Decreto Milleproroghe, di cui è primo firmatario. Il provvedimento, riformulato dal governo e votato a Palazzo Montecitorio, mira a fronteggiare l’emergenza legata alla carenza di personale medico negli ospedali. Nel dettaglio, l’emendamento consente, su base volontaria, il trattenimento in servizio dei medici ospedalieri fino ai 72 anni per tutto il 2026. Parallelamente, viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di richiamare in corsia, con contratti temporanei e sempre su richiesta degli interessati, i dirigenti medici già in pensione che non abbiano ancora compiuto 72 anni.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il decreto milleproroghe include un emendamento di Fratelli d’Italia che consente ai medici volontari di rimanere in servizio fino ai 72 anni.

L’emendamento Ciriani, inserito nel decreto Milleproroghe, prevede la possibilità per i medici ospedalieri e i dirigenti sanitari di continuare a lavorare fino a 72 anni su base volontaria.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.