VIDEO| Sanità via libera all’emendamento Cannizzaro | medici in servizio fino a 72 anni
Il deputato Cannizzaro ha ottenuto il via libera all’emendamento che permette ai medici di rimanere in servizio fino a 72 anni, rispondendo così alle richieste di molti ospedali in difficoltà. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e di pressing da parte delle associazioni di categoria, che avevano segnalato carenze di personale. Il provvedimento potrebbe salvare numerosi reparti che rischiavano di chiudere a causa della mancanza di medici disponibili. Era il 7 gennaio quando, sotto la pioggia a Polistena, abbiamo promesso di trovare una soluzione concreta.
Con queste parole Francesco Cannizzaro, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, ha annunciato l’approvazione dell’emendamento 5.48 al Decreto Milleproroghe, di cui è primo firmatario. Il provvedimento, riformulato dal governo e votato a Palazzo Montecitorio, mira a fronteggiare l’emergenza legata alla carenza di personale medico negli ospedali. Nel dettaglio, l’emendamento consente, su base volontaria, il trattenimento in servizio dei medici ospedalieri fino ai 72 anni per tutto il 2026. Parallelamente, viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di richiamare in corsia, con contratti temporanei e sempre su richiesta degli interessati, i dirigenti medici già in pensione che non abbiano ancora compiuto 72 anni.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Emergenza sanità, i medici potranno rimanere in servizio fino a 72 anni: FdI presenta emendamento al milleproproghe
Il decreto milleproroghe include un emendamento di Fratelli d’Italia che consente ai medici volontari di rimanere in servizio fino ai 72 anni.
Medici fino a 72 anni: l’emendamento Ciriani per tappare i buchi negli ospedali
L’emendamento Ciriani, inserito nel decreto Milleproroghe, prevede la possibilità per i medici ospedalieri e i dirigenti sanitari di continuare a lavorare fino a 72 anni su base volontaria.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanità, via libera al rinnovo per la specialistica ambulatoriale: aumenti del 5,78% per 14mila professionisti; Sistema Sanitario Lombardo: il Consiglio dà il via libera alla linea ma è scontro con le opposizioni; Intramoenia, Anelli (Fnomceo): Se la responsabilità è del sistema, la fattura la paghi il Ssn; Via libera al Piano regionale Dipendenze 2025-2027: oltre 6,4 milioni per prevenzione, cura e inclusione.
VIDEO| Sanità, via libera all’emendamento Cannizzaro: medici in servizio fino a 72 anniAvevamo assunto un impegno preciso il 7 gennaio, sotto la pioggia davanti allo spoke di Polistena: trovare una soluzione per evitare che molti ospedali finissero in difficoltà e che alcuni reparti ar ... reggiotoday.it
Sanità, arrivano i rinforzi anche a Macerata: via libera a 116 assunzioni. Ecco quali figure e dove saranno destinateMACERATA Dopo Fermo e Pesaro Urbino ecco pure Macerata. La sanità provinciale potenzia l’organico con l’assunzione di 116 figure professionali. L’assessore regionale Paolo Calcinaro è stato di parola ... corriereadriatico.it
Via libera al riassetto della Segreteria con l’ingresso di Francesco Candia; al centro sanità, infrastrutture, servizi sociali e autonomia del sindacato rispetto alle dinamiche elettorali - facebook.com facebook