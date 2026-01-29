Sanità Lazio | tre nuove Case della Comunità per l’ASL Roma 1

Questa mattina a Roma sono state aperte tre nuove Case della Comunità, tutte nell’area dell’ASL Roma 1. Le strutture, situate nei quartieri Nomentano, Casalotti e Vigne Nuove, sono state rinnovate e ampliate per migliorare l’assistenza ai cittadini. L’inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti locali e operatori sanitari, che hanno sottolineato come queste nuove strutture possano alleggerire i pronto soccorso e offrire un punto di riferimento più vicino alle esigenze delle persone. La data ufficiale è il 28 gennaio 2026, e

Cosa: Inaugurazione di tre Case della Comunità rinnovate e potenziate (un Hub e due Spoke).. Dove e Quando: Roma (quartieri Nomentano, Casalotti, Vigne Nuove), 28 gennaio 2026.. Perché: Migliorare la sanità di prossimità con nuove tecnologie, accessibilità avanzata e fondi PNRR.. Una sanità più vicina, accessibile e tecnologicamente avanzata. È questo il messaggio lanciato con forza questa mattina durante l'inaugurazione simultanea di tre nuove Case della Comunità nel territorio della ASL Roma 1. Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha tagliato il nastro dell'hub "Nomentano", collegandosi poi virtualmente con le strutture di "Casalotti" e "Vigne Nuove".

