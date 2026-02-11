Sanità Ciociara Pronto Soccorso esternalizzati per 8 milioni | l’allarme della Cgil

La Cgil di Frosinone e Latina alza la voce contro la scelta della Asl di esternalizzare il servizio di pronto soccorso in quattro ospedali della provincia. La decisione, che costerà circa 8 milioni di euro, ha scatenato un acceso dibattito tra chi teme ripercussioni sulla qualità dell’assistenza e chi sostiene che la mossa possa essere una soluzione per risparmiare. La questione resta calda e potrebbe portare a nuove proteste nelle prossime settimane.

È scontro aperto sulla gestione dell'emergenza-urgenza in Ciociaria. La decisione della Asl di Frosinone di esternalizzare il servizio di medicina d'urgenza nei quattro presidi ospedalieri della provincia ha sollevato la ferma protesta della Cgil Frosinone Latina. Il sindacato, unitamente alle.

