Sanità Giuliano Ugl | Il vincolo di esclusività va cancellato Norma superata che frena il sistema

La protesta di Giuliano dell’Ugl scuote il mondo della sanità. Secondo il sindacalista, il vincolo di esclusività nelle professioni sanitarie non funziona più. È una norma superata, che rallenta il sistema e non risponde più alle esigenze di medici, infermieri e cittadini. Giuliano chiede di eliminarlo subito, per migliorare i servizi e rendere il sistema più flessibile. La questione diventa sempre più calda, mentre si attende una risposta dalle istituzioni.

"Il vincolo di esclusività nelle professioni sanitarie rappresenta oggi una norma superata, non più coerente con la realtà del Servizio Sanitario Nazionale e sempre più distante dalle esigenze dei professionisti e dei cittadini". Lo dichiara Gianluca Giuliano, Segretario nazionale di Ugl Salute, ribadendo con forza la posizione già espressa dal sindacato: "Prendiamo atto che il Decreto Milleproroghe ha esteso la proroga del superamento del vincolo di esclusività fino al 31 dicembre 2026, ma riteniamo che continuare a ricorrere a soluzioni tampone non sia la strada da seguire. Il Ssn non può essere governato a colpi di rinvii: servono scelte strutturali e definitive".

