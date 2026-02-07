Sanità l’Asp incontra Schifani | aumentano ore di lavoro stabilizzazioni e nuove case di comunità

Questa mattina l’Asp ha incontrato il presidente Schifani per discutere delle novità sul settore sanitario in provincia. Durante l’incontro si è parlato di più ore di lavoro per il personale, di stabilizzazioni e di nuove case di comunità. L’obiettivo è rafforzare gli organici e migliorare i servizi per i cittadini. La riunione segna un passo importante per il futuro della sanità locale.

Un confronto istituzionale fondamentale per fare il punto sul rafforzamento degli organici e sulla crescita dei servizi sanitari in provincia. È quello che si è svolto a Palermo tra il presidente della Regione Renato Schifani e il direttore generale dell'Asp di Agrigento Giuseppe Capodieci alla.

