Sanita’ | Palazzi Fd’I Case della comunita’ per rafforzare integrazione

La Regione Lazio punta a rafforzare i servizi sanitari territoriali attraverso le Case della Comunità, considerate strutture essenziali per garantire un’assistenza più vicina alle esigenze delle persone. Palazzi di Fd’I sottolinea l’importanza di un intervento volto a migliorare l’integrazione e l’accessibilità dei servizi, contribuendo a un sistema sanitario più efficiente e orientato alla comunità.

La Regione Lazio “crede fermamente nel potenziamento e nel rinnovamento dei servizi sanitari territoriali, e in quest’ottica le Case della Comunità si configurano come presidi fondamentali, progettati per essere vicini alle esigenze reali delle persone. Questi luoghi rappresentano un nuovo punto di riferimento per i bisogni sanitari e sociosanitari dei cittadini e delle famiglie”. Così ha dichiarato in una nota la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Edy Palazzi, durante l’inaugurazione della Casa della comunità di Morena, alla presenza del Presidente Rocca. “È importante ricordare che la salute non si limita alla cura, ma implica anche prossimità, presenza, ascolto e una rete di supporto”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

