Sanità calabrese fuori dal commissariamento | arriva la revoca del Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri ha deciso di revocare il commissariamento della sanità nella regione Calabria, su proposta del ministro per gli affari regionali. La delibera è stata approvata con il parere favorevole dei ministri dell’Economia e della Salute. La revoca segna la fine di un periodo di gestione straordinaria, che era stato avviato in passato per affrontare le criticità del sistema sanitario locale.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la revoca del commissariamento della sanità della Regione Calabria su proposta del ministro per gli affari regionali, Roberto Calderoli, con il parere favorevole dei ministri dell’Economia Giancarlo Giorgetti e della Salute Orazio Schillaci. È quanto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Daniela Santanchè non esce dal gruppo WhatsApp del Consiglio dei ministri e la chat ammutolisceLe dimissioni di Daniela Santanchè sembrano non aver chiuso definitivamente le tensioni nel governo.

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Basta "dare i numeri" sulla sanità calabrese. L’assessore Marcello Minenna fa chiarezza: i target del PNRR saranno rispettati. Mentre qualcuno usa dati parziali per fare polemica, la Regione è al lavoro su oltre 70 siti immobiliari. A differenza di altre regioni, in - facebook.com facebook