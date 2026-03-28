Daniela Santanchè, ex ministra del Turismo, non ha più partecipato alle conversazioni nel gruppo WhatsApp del Consiglio dei ministri. Dopo aver smesso di intervenire nella chat, la discussione tra i membri si è fermata. Successivamente, la stessa Santanchè è tornata a pubblicare sui social media, segnando un nuovo intervento pubblico.

Le dimissioni di Daniela Santanchè sembrano non aver chiuso definitivamente le tensioni nel governo. L’esponente di Fratelli d’Italia, infatti, non avrebbe lasciato la chat WhatsApp che include tutti i ministri. E da due giorni, a quanto pare, nessuno scrive più sulla chat chiamata Consiglio dei Ministri. Daniela Santanchè ancora presente nel gruppo WhatsApp L’imbarazzo dei ministri per la presenza virtuale di Santanchè Le prime parole di Santanchè sui social dopo le dimissioni Daniela Santanchè ancora presente nel gruppo WhatsApp Quarantotto ore di silenzio sul gruppo WhatsApp dei ministri del governo Meloni, solitamente molto movimentata e ciarliera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Daniela Santanchè non esce dal gruppo WhatsApp del Consiglio dei ministri e la chat ammutolisce

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