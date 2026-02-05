Decreto ponte luce verde dal Consiglio dei ministri Le modifiche del governo per convincere la Corte dei Conti

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto ponte sullo Stretto di Messina. Il governo ha approvato le nuove norme che riguardano i commissari straordinari e le concessioni, cercando di sbloccare il progetto e convincere la Corte dei Conti. La decisione arriva dopo settimane di attese e discussioni, puntando a mettere in moto i lavori il prima possibile.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina, con disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Il governo ha di fatto rimesso mano all'articolo chiave del decreto Infrastrtture, dopo un lungo confronto con il Quirinale. Più attenuato il perimetro del controllo della Corte dei conti. Cadono i riferimenti allo scudo sulla responsabilità contabile, rimane invece la figura del commissario per le opere ferroviarie complementari, per ora indicata nella persona dell'amministratore delegato di Rfi Aldo Isi. Cosa deve fare il ministero di Salvini: gli adempimenti necessari per convincere la Corte dei Conti.

