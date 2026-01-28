Minorenne trovato con 48 dosi di crack e cocaina

La polizia ha fermato un minorenne con 48 dosi di crack e cocaina, oltre a una consistente somma di denaro contante. L’adolescente è stato trovato in possesso di tutto il materiale che potrebbe essere collegato allo spaccio di droga. Gli agenti stanno indagando per capire meglio quanto accadeva intorno a lui e se ci siano altri coinvolti.

E' stato sorpreso con decine di dosi di cocaina e crack e una bella somma in contanti considerata provento dell'attività di spaccio. La droga è stata trovata a un minorenne, fermato dai carabinieri nella città di Aprilia durante un servizio di pattugliamento sul territorio. I militari dell'Arma hanno notato il giovane che si aggirava con atteggiamento sospetto e guardingo. Hanno quindi deciso di identificarlo e, ritenendo che potesse nascondere dello stupefacente per via del suo stato di agitazione, lo hanno identificato e perquisito. L'accertamento, personale e domiciliare, ha consentito di scoprire 48 dosi di droga, tra cocaina e crack e la somma di 1.🔗 Leggi su Latinatoday.it

