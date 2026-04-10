San Martino Valle Caudina assoluzione per furto in abitazione aggravato

Il Tribunale di Avellino ha assolto due uomini di San Martino Valle Caudina, rispettivamente del 1997 e del 1991, dall'accusa di furto in abitazione aggravato dalla violenza. La sentenza è stata pronunciata dal giudice dott. Calabrese. La decisione riguarda un procedimento legato a un episodio di furto avvenuto in una casa della zona. Nessun altro dettaglio è stato reso noto durante l'udienza.

Il Tribunale di Avellino, presieduto dal giudice dott. Calabrese, ha pronunciato sentenza di assoluzione per due imputati di San Martino Valle Caudina, nati rispettivamente nel 1997 e nel 1991, accusati di furto in abitazione aggravato dalla violenza.Le accuse a carico dei due imputatiSecondo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Orgoglio in movimento, a San Martino Valle Caudina l'"Irpinia Pride"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Quando decidemmo di chiamare il nostro Pride “Irpinia Pride” avevamo in... Irpinia pride: San Martino Valle Caudina avvia l’organizzazioneQuando decidemmo di chiamare il nostro Pride “Irpinia Pride” avevamo in mente un obiettivo chiaro: andare nei piccoli centri, nelle comunità locali,... Temi più discussi: Il progetto Arcos Open si apre con la Mostra Terra, fuoco, ferra, opere di Antonio Cavaiuolo; Arcos Open: Giuliana Ippolito svela il suo museo per tutti; Accademia Santa Sofia, grande partecipazione ai primi eventi targati ‘Ponti Sonori’; Cervinara, una rissa in pieno centro si indaga sulla presenza di una pistola. San Martino Valle Caudina, la morte di Emanuele: «Vogliamo giustizia»«Emanuele era andato solo a lavorare quella mattina e non è più tornato a casa. Abbiamo tanto dolore e ancora non è stata fatta giustizia». Sono le parole strazianti di Martino Pisano, fratello di ... ilmattino.it Hai salvato un nuovo articoloI risultati definitivi per le elezioni regionali in Campania del 2025 nel Comune di San Martino Valle Caudina sono stati resi noti. Roberto Fico si posiziona in testa con il 72,69% dei voti, con il ... corriere.it Ieri nello Spazio bambine e bambini di San Martino Valle Caudina del turno pomeridiano si è piantato il futuro. I bambini hanno messo le mani nella terra, vivendo un’esperienza fatta di curiosità, scoperta e piccoli gesti pieni di significato. Hanno piantato i l - facebook.com facebook