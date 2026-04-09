Risucchiato dalla vasca idromassaggio a Pennabilli vicino Rimini muore a 12 anni aperta indagine per omicidio

Un bambino di 12 anni è deceduto dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio a Pennabilli, vicino Rimini. La famiglia ha dichiarato la morte cerebrale del ragazzo. Le autorità hanno aperto un’indagine per omicidio colposo e stanno raccogliendo elementi per ricostruire l’accaduto. Nessuna altra persona è coinvolta e si stanno verificando le condizioni di sicurezza dell’impianto.

Il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio a Pennabilli purtroppo non ce l’ha fatta. Dopo giorni di monitoraggio, è stata dichiarata la morte cerebrale. Il bambino era arrivato in gravi condizioni all’ospedale Infermi di Rimini. È stata avviata la procedura che porterà il personale a staccare i macchinari dai quali dipende il 12enne. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Risucchiato dalla vasca idromassaggio a Pennabilli vicino Rimini muore a 12 anni, aperta indagine per omicidio Rimini, morte cerebrale per il bimbo di 12 anni risucchiato nella vasca idromassaggioMorte cerebrale: l'hanno decretata i medici dell'ospedale Infermi di Rimini che hanno in cura il bambino di 12 anni che era rimasto incastrato con la... Leggi anche: Intrappolato a 12 anni nella vasca idromassaggio dell’hotel di Pennabilli: è gravissimo. Via all’inchiesta Temi più discussi: Bambino risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio in una Spa: è grave; Rimini, 12enne risucchiato da bocchettone vasca idromassaggio: è grave; Bambino risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio in una Spa: è grave - 08/04/2026; Intrappolato a 12 anni nella vasca idromassaggio dell’hotel di Pennabilli: è gravissimo. Via all’inchiesta. Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel. Era rimasto incastrato la mattina di PasquaNon ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, rimasto vittima di un grave incidente nella spa di un hotel a Pennabilli, nel Riminese, durante il giorno ... ilgazzettino.it È clinicamente morto il ragazzino risucchiato dalla vasca idromassaggioNelle prossime ore verranno staccati i macchinari che tengono in vita il 12enne originario di Ascoli morto mentre era in vacanza con i genitori in un hotel di Pennabilli. Troppo estesi i danni causati ... today.it Dichiarata la morte cerebrale del 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel - facebook.com facebook Morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio a Pennabilli x.com