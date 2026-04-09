Rimini morte cerebrale per il bimbo di 12 anni risucchiato nella vasca idromassaggio

Un bambino di 12 anni è morto dopo essere stato risucchiato in una vasca idromassaggio durante un soggiorno a Rimini. Secondo quanto riferito, il bambino stava trascorrendo le vacanze pasquali con i genitori e gli zii quando si è incastrato con una gamba in un sifone. I soccorsi sono intervenuti prontamente, ma le sue condizioni sono peggiorate, portandolo alla morte cerebrale.

Morte cerebrale: l'hanno decretata i medici dell'ospedale Infermi di Rimini che hanno in cura il bambino di 12 anni che era rimasto incastrato con la gamba in un sifone della vasca idromassaggio la mattina di Pasqua. Era in vacanza con i genitori e gli zii, dopo l'incidente era rimasto bloccato sott’acqua rimanendo senza ossigeno per minuti. Indaga la procura., Il 12enne di San Benedetto del Tronto (Ascoli) era stato risucchiato da un bocchettone della vasca idromassaggio mentre si trovava in un albergo di Pennabilli con genitori e zii per trascorrere le vacanze pasquali. Dopo i tentativi dei parenti di estrarlo da quella trappola in cui il bambino era finito con la gamba, era stata possibile tirarlo fuori solo dopo diversi secondi, forse minuti, in cui il 12enne era rimasto sott'acqua. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rimini, morte cerebrale per il bimbo di 12 anni risucchiato nella vasca idromassaggio Leggi anche: Morte cerebrale per il bimbo di 12 anni, risucchiato nella vasca idromassaggio: speranza infranta dopo 4 giorni di lotta Rimini, dichiarata la morte cerebrale del 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotelNon ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, rimasto vittima di un grave incidente nella spa di un hotel a... Morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio di un hotel a Rimini Temi più discussi: Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel. Era rimasto incastrato la mattina di Pasqua; Intrappolato a 12 anni nella vasca idromassaggio dell’hotel di Pennabilli: è gravissimo. Via all’inchiesta; Drammatico incidente in piscina, 12enne in ospedale in condizioni disperate. Vasca sotto sequestro; L’intervento last minute di Pechino su Teheran. Trump in Cina tra un mese. Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel. Era rimasto incastrato la mattina di PasquaNon ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, rimasto vittima di un grave incidente nella spa di un hotel a Pennabilli, nel Riminese, durante il giorno ... ilgazzettino.it Dichiarata la morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della piscina a RiminiÈ stata dichiarata la morte cerebrale per il bambino di 12 anni rimasto incastrato sott'acqua nella vasca idromassaggio di un hotel termale a Pennabilli ... fanpage.it Dichiarata la morte cerebrale del 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel di Rimini - facebook.com facebook Risucchiato dall'idromassaggio a Pennabilli (Rimini), dichiarata la morte cerebrale del dodicenne: era con la famiglia in un hotel x.com