Salvini insiste col Nobel per la Pace a Trump | Vediamo cosa accade in Iran Libano Ucraina Groenlandia Cuba Venezuela - VIDEO
Matteo Salvini ha commentato la possibilità di assegnare nuovamente il Premio Nobel per la Pace all'ex presidente degli Stati Uniti, citando come fattori determinanti le situazioni in Iran, Libano, Ucraina, Groenlandia, Cuba e Venezuela. In risposta a una domanda sulla decisione di premiare o meno Trump, il leader ha dichiarato di attendere con speranza gli sviluppi in quei Paesi, senza esprimere una posizione definitiva.
Alla domanda se "darebbe ancora il Nobel a Trump" nonostante quanto accaduto in Medio Oriente negli ultimi mesi, Salvini non si è smentito ma ha assunto una posizione di cauto ottimismo: "Attendiamo con speranza cosa accadrà." "Il Nobel per la Pace a Trump? Vediamo come vanno i conflitti ap. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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