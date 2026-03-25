Nel quartiere Murri-Lunetta Gamberini è partita una raccolta fondi per aiutare i due fiorai di via Dagnini, i cui negozi sono stati distrutti da un incendio avvenuto tra il 25 e il 26. La mobilitazione collettiva, chiamata “Dalle ceneri ai fiori”, mira a sostenere le due attività commerciali colpite, trasformando le macerie in un gesto di vicinanza e solidarietà.

Dodici anni di attività in fumo in una notte. La mobilitazione dei residenti per il nuovo negozio tra via Dagnini e via Murri Trasformare le macerie in speranza. È l’obiettivo di “Dalle ceneri ai fiori”, la mobilitazione collettiva, nata nel quartiere Murri-Lunetta Gamberini, per sostenere Saha Sompa e Shyamal Kunar, i fiorai di via Dagnini la cui attività è stata rasa al suolo da un incendio nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Anni di sacrifici sono andati in fumo in pochi minuti. L’incendio, divampato nel cuore della notte, ha distrutto completamente il chiosco “Sara Piante e Fiori”. Un colpo durissimo per una famiglia, composta anche dai due figli di 10 e 13 anni e dai nonni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Il quartiere "adotta" i suoi fiorai dopo l'incendio: parte la raccolta fondi

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