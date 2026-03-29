Il presidente del Parlamento iraniano ha dichiarato, in occasione del trentesimo giorno di un evento non specificato, che l’Iran attende l’arrivo delle truppe statunitensi per attaccarle. La sua comunicazione è stata resa nota tramite un messaggio pubblico, senza ulteriori dettagli su luogo o modalità. La dichiarazione si inserisce in un clima di tensione tra i due paesi, senza riferimenti a eventuali azioni concrete o reazioni ufficiali.

Lo afferma il presidente del Parlamento iraniano in un messaggio in occasione del 30° giorno dall'inizio della guerra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Teheran: ‘aspettiamo le truppe Usa per dar loro fuoco’

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