Dopo la sconfitta contro il Genoa, Paolo Sammarco ha commentato la gara del Verona, evidenziando le difficoltà nel ottenere vittorie casalinghe. Ha spiegato che Belghali e Suslov, rientrati da infortuni, necessitano ancora di tempo per recuperare pienamente. La partita, appena conclusa, rappresenta l’ultimo risultato della giornata di Serie A.

Mercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Genoa, De Rossi dopo il successo con il Verona: «Erano 7 giorni che volevo esultare. Frendrup ha potenzialità gigantesche, ogni allenatore lo vorrebbe!» Pagelle Verona Genoa: Vitinha entra e decide, Ostigard blinda il successo. Montipò ha colpe sui gol VOTI Moviola Verona Genoa: gli episodi dubbi del match diretto da Marchetti. Cosa è successo al Bentegodi Bayern Monaco con il quinto portiere contro... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Verona, Sammarco dopo il KO con il Genoa: «Non riusciamo a vincere in casa. Belghali e Suslov rientravano dagli infortuni, bisogna dar loro il tempo di recuperare»

Articoli correlati

Il Bologna torna a vincere dopo 54 giorni, Verona ko 3-2 in casaAGI - Dopo sette gare si sblocca il Bologna che sconfigge 3-2 un combattivo Verona.

Borussia Dortmund, Kovac dopo il KO con l’Inter: «Partita combattuta, sugli infortuni rispondo così. Loro un top team»Calciomercato Inter, Ausilio lavora su un doppio tavolo: si pensa a due regali per Chivu! Asllani ha detto sì! Cessione ad un passo, addio al Torino...

Una selezione di notizie su Verona Sammarco dopo il KO con il Genoa...

Temi più discussi: #BolognaVerona | Le parole di mister Paolo Sammarco; Verona, Sammarco: Una gioia incredibile e una grande iniezione di energia; Sammarco: Gioia incredibile. Giocata grande partita. Il Verona ha dimostrato di essere vivo; Sammarco: Grande gioia per la vittoria, cosa più bella è stata la reazione dopo lo svantaggio.

Verona, Sammarco: Belghali e Suslov venivano da mesi di inattivitàIl tecnico gialloblu Paolo Sammarco ha commentato la prestazione della sua squadra a margine della sconfitta incassata al Bentegodi. fantacalcio.it

La battuta di De Rossi dopo la vittoria del Genoa a Verona: Volevo esultare da una settimanaSe la partita con la Roma era stata bella e difficile, quella contro il Verona è stata brutta ma altrettanto complicata. Il Genoa, dopo uno scialbo primo tempo, l'ha vinta con i gol nella ripresa di V ... corrieredellosport.it

Escl. - A fine stagione si separeranno le strade del #Verona e del ds Sean #Sogliano, che appare pronto a vivere nuove sfide professionali. #calciomercato x.com

Il Genoa batte il Verona con i gol di Ostigard e Vitinha! Tante note positive nel Grifone, malissimo Montipò: l’analisi dei voti a cura di Pierluigi Pardo. #Fantacalcio facebook