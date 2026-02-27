Pronto soccorso il Policlinico introduce le bodycam nei due presidi a tutela di operatori e pazienti

Il Policlinico G. Rodolico-San Marco ha avviato un progetto sperimentale per l’uso di bodycam nei pronto soccorso dei suoi due presidi principali. Medici, infermieri e operatori socio-sanitari saranno dotati di mini telecamere per documentare le attività quotidiane. La sperimentazione mira a garantire maggiore tutela per operatori e pazienti durante le emergenze e gli interventi clinici.

L'Azienda ospedaliero universitaria Policlinico G. Rodolico-San Marco introduce, in via sperimentale, l'utilizzo di mini telecamere per medici, infermieri e operatori socio-sanitari impegnati nei pronto soccorso generali dei due presidi aziendali, Rodolico e San Marco.