È stato presentato un nuovo sensore per il monitoraggio del glucosio che utilizza l’intelligenza artificiale. Questo dispositivo permette alle persone con diabete di tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue in modo più preciso e continuo. La tecnologia si basa su algoritmi che analizzano i dati in tempo reale, offrendo una maggiore sicurezza e una gestione più efficace della condizione.

Per chi soffre di diabete la soluzione per navigare in sicurezza tra il rischio di ipo e quello di iperglicemia passa per la tecnologia, meglio ancora se abbinata all’ AI. È la soluzione offerta dal nuovo sensore per il monitoraggio in continuo del glucosio basato sull’intelligenza artificiale già disponibile in Italia e sviluppato da Roche Diagnostics. Piccolo come un bottone e discreto, il sensore si applica con un device ed è collegato con due App ad hoc. “Una soluzione semplice, che si può indossare anche sott’acqua e permette di conoscere in tempo reale il valore della glicemia. Inoltre l’algoritmo offre anche previsioni sull’andamento... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Diabete sotto controllo col primo sensore che monitora il glucosio basato sull’AI

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