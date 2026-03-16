A Foggia sensori di ultima generazione per il monitoraggio continuo del diabete

A Foggia sono stati consegnati direttamente a domicilio dei pazienti sensori di ultima generazione per il monitoraggio continuo del diabete. Si tratta di dispositivi innovativi che permettono un controllo costante dei livelli di zucchero nel sangue senza bisogno di prelievi frequenti. La consegna è avvenuta recentemente e riguarda un numero significativo di persone affette da questa condizione.

Sensori di ultima generazione per il monitoraggio continuo del diabete, consegnati direttamente al domicilio dei pazienti. Asl Foggia, su iniziativa del Dipartimento Gestione del Farmaco, ha attivato il servizio nell’ambito del progetto per le prestazioni farmaceutiche di prossimità, con l’obiettivo di ridurre i disagi degli utenti legati a spostamenti e attese. L’iniziativa, nata in partnership con l’azienda produttrice, non comporta alcun aggravio di spesa e nell’ottica del miglioramento delle azioni di governo e contenimento della spesa per dispositivi medici, consente una costante rilevazione dei consumi e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di rafforzamento dell’assistenza territoriale, inserendosi nel solco delle attività avviate nel 2022, dopo il periodo pandemico, con la creazione dell’Hub Farmaceutico aziendale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Sensori ad alta tecnologia per il monitoraggio del diabete consegnati al domicilio dei pazientiSensori di ultima generazione per il monitoraggio continuo del diabete, consegnati direttamente al domicilio dei pazienti. Alta Irpinia, potenziati servizi di vigilanza. Il Prefetto: monitoraggio continuoAlcune iniziative, rivolte alla cittadinanza, sono già state avviate dalle Amministrazioni locali di concerto con le Forze dell’Ordine ed altre... Una selezione di notizie su A Foggia sensori di ultima generazione... Temi più discussi: Leonardo assume nel Sud: 500 nuovi posti anche nei siti di Foggia, Grottaglie e Brindisi; Asl Fg, sensori ad alta tecnologia per il monitoraggio del diabete; Teleassistenza per 100 anziani non autosufficienti dei Monti Dauni; Così lavora Fiamma, cane robot microbiologo al servizio dei vigili del fuoco. ASL FOGGIA ASL Foggia, sensori per il monitoraggio del diabete consegnati a domicilioAttivato un servizio di consegna a domicilio di sensori per il monitoraggio continuo della glicemia,progetto per le prestazioni di prossimità ... statoquotidiano.it Sensori ad alta tecnologia per il monitoraggio del diabete consegnati al domicilio dei pazientiASL Foggia-Dipartimento Gestione del Farmaco Sensori ad alta tecnologia per il monitoraggio del diabete consegnati al domicilio dei pazienti Sensori di ... ilsipontino.net ULTIM'ORA Comune di Foggia, verifica di maggioranza: Episcopo rinvia le decisioni, “servono altre consultazioni” - Video - facebook.com facebook #GdiF #Foggia: eseguite perquisizioni per presunte frodi nell’esecuzione di appalti pubblici. Sequestrati 700.000 euro in contanti. #NoiconVoi x.com