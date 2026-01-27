Tre sconfitte con un copione simile Vis è ora di invertire la rotta

La squadra di Pesaro affronta un momento difficile, con tre sconfitte consecutive che ripropongono le difficoltà emerse nelle ultime partite. È importante analizzare le cause e individuare le strategie per invertire questa tendenza, migliorando il rendimento e ritrovando fiducia nel percorso futuro. Un intervento mirato e una maggiore determinazione saranno fondamentali per superare questa fase complessa.

PESARO Un tunnel, quello in cui è entrata la Vis nel 2026, per ora senza via d'uscita. Anche a Livorno si sono infatti replicati tutti quei problemi che avevano caratterizzato le ultime due sconfitte. Tanto possesso palla nella metà campo avversaria ma poca lucidità negli ultimi metri. Alla prima azione offensiva gli altri vanno a segno. E' bastato un corner, l'unico della partita, al Livorno per sbloccarla. Un fallo di mano di Vezzoni ha infatti costretto i biancorossi a inseguire l'avversario fin dai primi scorci di gara. Dall'inizio del 2026 sono già quattro i gol subiti nei primi venti minuti dalla Vis.

