In occasione della Giornata mondiale del Parkinson, i neurologi lanciano un appello alla popolazione per intervenire sui fattori di rischio. La data si celebra l'11 aprile e rappresenta un momento di sensibilizzazione sulla malattia neurodegenerativa. Durante questa giornata, vengono condivise informazioni sulle caratteristiche cliniche e sulle strategie di prevenzione, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza e migliorare la gestione dei pazienti.

Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - In occasione della Giornata mondiale del Parkinson che ricorre domani, 11 aprile, la Società italiana di neurologia (Sin) richiama l'attenzione su un messaggio chiave: oggi il Parkinson va affrontato con un approccio duplice e integrato, che unisca prevenzione basata sui fattori di rischio e ricerca su nuove terapie, incluse quelle potenzialmente in grado di modificare la progressione della malattia. Il Parkinson - ricorda la Sin - è una delle principali malattie neurodegenerative ed è la seconda causa di disabilità motoria nell'adulto dopo l'ictus. La sua incidenza è in aumento e l'impatto sulla qualità della vita delle persone e sui sistemi sanitari è destinato a crescere nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salute, 11 aprile Giornata del Parkinson, appello neurologi: "Agire sui fattori di rischio"

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