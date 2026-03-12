Le nuove indicazioni della European Society of Cardiology sui fattori di rischio cardiovascolari

La European Society of Cardiology ha pubblicato un nuovo documento di consenso sul European Heart Journal, aggiornando le linee guida del 2021. Tra le novità, il testo riconosce i fattori ambientali come determinanti del rischio cardiovascolare, inserendoli accanto a ipertensione, diabete, fumo e dislipidemie. La pubblicazione presenta un elenco di elementi considerati rilevanti per la valutazione del rischio.

