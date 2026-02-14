A Bormio, neurologi e campioni olimpici si sono incontrati per discutere della salute del cervello, un tema che riguarda direttamente gli atleti coinvolti nelle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La riunione si è concentrata sui rischi di traumi cranici e sulle strategie per proteggerli durante le competizioni. Tra i partecipanti, medici specializzati hanno condiviso le ultime scoperte sulla prevenzione e la gestione delle lesioni cerebrali nello sport ad alto livello.

Roma, 14 feb. (Adnkronos Salute) - La sfida olimpica di Milano-Cortina 2026 non si gioca soltanto sulle piste. In occasione dei Giochi invernali, la salute del cervello è entrata al centro del dibattito scientifico e pubblico con il convegno ‘Un cervello da medaglia d'oro', promosso dalla sezione Lombardia della Società italiana di neurologia (Sin) e inserito nel calendario delle Olimpiadi culturali, con il patrocinio di Regione Lombardia. Bormio, cuore delle gare olimpiche di sci alpino maschile, è diventata così, per un giorno, anche capitale della prevenzione neurologica, riunendo istituzioni, specialisti e campioni olimpici in un confronto aperto alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: salute del cervello, a Bormio neurologi e campioni olimpici a convegno

La salute del cervello diventa protagonista a Bormio, dove atleti olimpici e scienziati si incontrano per parlare di prevenzione e benessere mentale.

All’aeroporto di Malpensa, arriva un’iniziativa dedicata alla salute del cervello, rivolta ai viaggiatori in partenza per i Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Milano-Cortina: a Bormio il convegno Sin che unisce sport e salute del cervello

Argomenti discussi: Lilly a Milano Cortina 2026: salute, scienza e sensibilizzazione sull'obesità entrano nella manifestazione olimpica; Fondazione Milano Cortina 2026 e Ospedale Niguarda avviano uno studio sulla salute dei giornalisti accreditati; Milano-Cortina, a Bormio focus sulla salute del cervello con Sin e olimpionici; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, come proteggere la salute durante i Giochi: i consigli degli esperti europei.

Milano-Cortina: salute del cervello, a Bormio neurologi e campioni olimpici a convegnoLa sfida olimpica di Milano-Cortina 2026 non si gioca soltanto sulle piste. In occasione dei Giochi invernali, la salute del cervello è entrata al centro del dibattito scientifico e pubblico con il co ... adnkronos.com

Milano-Cortina, a Bormio focus sulla salute del cervello con Sin e olimpioniciIl 12 febbraio 'Un cervello da medaglia d'oro' sarà al centro di un confronto tra specialisti Sin, istituzioni e campioni ... adnkronos.com

A meno di una settimana dalla terribile caduta alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Lindsey Vonn rompe il silenzio dall’ospedale: https://fanpa.ge/8yxln facebook

"Hai barato" e "Fottiti", la lite nel curling scuote Milano Cortina: cosa è successo x.com