Salis Pd | ‘io candidata premier? Se me chiedessero valuterei’

Da imolaoggi.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una candidata alla premiership ha affermato che, se le venisse proposta ufficialmente, prenderebbe seriamente in considerazione la possibilità di candidarsi. Ha aggiunto che, di fronte a una richiesta che rappresenti un'unità di intenti, non avrebbe problemi a valutare la proposta e a riflettere sulla decisione. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito politico, senza ulteriori dettagli sulle condizioni o sul contesto specifico.

“Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest’attenzione nazionale mi lusinga” Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloomberg che alla sindaca di Genova dedica un lungo servizio descrivendola come “il volto nuovo italiano e possibile candidata anti Giorgia Meloni”. “La sconfitta referendaria subita dalla premier Giorgia Meloni il mese scorso – osserva in apertura d’articolo Bloomberg – sta galvanizzando l’opposizione italiana” riconoscendo in Salis la potenziale competitor dell’attuale premier alle prossime elezioni. “Sono una candidata progressista che crede fermamente che sviluppo economico e giustizia sociale possano coesistere – sottolinea Salis nell’intervista -. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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© Imolaoggi.it - Salis (Pd): ‘io candidata premier? Se me chiedessero, valuterei’

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