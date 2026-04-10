Salis Pd | ‘io candidata premier? Se me chiedessero valuterei’

Una candidata alla premiership ha affermato che, se le venisse proposta ufficialmente, prenderebbe seriamente in considerazione la possibilità di candidarsi. Ha aggiunto che, di fronte a una richiesta che rappresenti un'unità di intenti, non avrebbe problemi a valutare la proposta e a riflettere sulla decisione. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito politico, senza ulteriori dettagli sulle condizioni o sul contesto specifico.

“Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest’attenzione nazionale mi lusinga” Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloomberg che alla sindaca di Genova dedica un lungo servizio descrivendola come “il volto nuovo italiano e possibile candidata anti Giorgia Meloni”. “La sconfitta referendaria subita dalla premier Giorgia Meloni il mese scorso – osserva in apertura d’articolo Bloomberg – sta galvanizzando l’opposizione italiana” riconoscendo in Salis la potenziale competitor dell’attuale premier alle prossime elezioni. “Sono una candidata progressista che crede fermamente che sviluppo economico e giustizia sociale possano coesistere – sottolinea Salis nell’intervista -. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Salis (Pd): ‘io candidata premier? Se me chiedessero, valuterei’ Silvia Salis: “Io candidata anti-Meloni? Se me lo chiedessero, lo prenderei in considerazione”. Ma senza primarieRoma, 10 aprile 2026 – La premier blinda la maggioranza e punta dritto a fine mandato, mentre il campo largo scalda i motori e si prepara alla... Leggi anche: Silvia Salis amplia l’orizzonte: ‘Io l’anti-Meloni? Se me lo chiedessero lo prenderei in considerazione’ Argomenti più discussi: Blog | Cara sindaca Salis, la prego, non vada a Roma: ha tutto da guadagnare (e noi con lei) restando a Genova; Caso Salis: No a semplificazioni. Silvia Salis: Io candidata anti-Meloni? Se me lo chiedessero, lo prenderei in considerazione. Ma senza primarieLa sindaca di Genova è con considerata la possibile competitor della premier alla prossima competizione elettorale. Lei ci starebbe, ma a una condizione: Una richiesta unificante ... quotidiano.net Salis: «Io candidata anti-Meloni? Lo prenderei in considerazione»Non è una candidatura e neanche una volontà esplicita di correre per Palazzo Chigi. Però Silvia Salis, sindaca di Genova in quota Pd, comincia a prendere in considerazione di ... msn.com Hanno chiesto a Silvia Salis cosa ne pensi di una possibile futura candidatura a premier del centrosinistra contro Giorgia Meloni. E lei, a Bloomberg, ha risposto con la massima sincerità: “Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest' - facebook.com facebook Silvia Salis: “Candidata anti-Meloni Se lo chiedono lo prenderei in considerazione”. In un’intervista a Bloomberg ribadisce il suo no alle primarie ma aggiunge: “Di fronte a una richiesta unificante non posso dire che non la prenderei in considerazione”. x.com