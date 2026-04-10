Salis | Io candidata anti-Meloni? Lo prenderei in considerazione

Silvia Salis, sindaca di Genova e rappresentante del Partito Democratico, ha dichiarato di considerare l’ipotesi di candidarsi a una futura elezione, anche se al momento non si tratta di una candidatura ufficiale né di una volontà esplicita di concorrere per la carica di primo ministro. La sua posizione si inserisce nel quadro politico attuale senza indicare decisioni definitive, lasciando aperte diverse possibilità.

Non è una candidatura e neanche una volontà esplicita di correre per Palazzo Chigi. Però Silvia Salis, sindaca di Genova in quota Pd, comincia a prendere in considerazione di presentarsi per il ruolo di presidente del Consiglio. Le elezioni, al momento, sono previste per l’anno prossimo. A dedicare un focus a Salis è Bloomberg, che la definisce «il volto nuovo italiano e possibile candidata anti Giorgia Meloni». L’interesse parte dall’ultimo mese di fibrillazione vissuto dall’opposizione, a causa di una inattesa fragilità del governo dopo la sconfitta al referendum. “La sconfitta referendaria subita dalla premier Giorgia Meloni il mese scorso - scrive in apertura d’articolo Bloomberg - sta galvanizzando l’opposizione italiana” riconoscendo in Salis la potenziale competitor dell’attuale premier alle prossime elezioni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Silvia Salis “Io l’anti Meloni Lo prenderei in considerazione”

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