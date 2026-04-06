Conte | Nazionale? Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione

Dopo la vittoria contro il Milan, l’allenatore della nazionale italiana ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ha affermato che, se fosse il presidente della Federazione, prenderebbe in considerazione alcune decisioni riguardo alla squadra. Ha poi aggiunto che è importante mantenere alta l’attenzione e continuare a spingere per migliorare, sottolineando la necessità di mantenere il ritmo e la concentrazione.

Dove non arriva l'euforia di una vittoria di lusso e del sorpasso al secondo posto, c'è un senso di profonda gratitudine per Antonio Conte nei confronti del suo Napoli. "Questa vittoria lascia tanto entusiasmo e tanta fiducia, perché non bisogna dimenticare che se siamo al secondo posto lo dobbiamo a tutti coloro che hanno sopperito alle assenze diventando costanti. Mancava Hojlund, ma anche Di Lorenzo, Rrahmani, Neres, che sono tutti titolari. Le cose straordinarie le abbiamo fatte nei periodi di emergenza, altre squadre sarebbero naufragate. Penso ad Elmas, grande protagonista quando avevamo tanti assenti, così come Mazzocchi e Beukema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Il presidente della Federazione nazionale dei medici, Filippo Anelli, scuote il sistema: se la responsabilità del ritardo è del sistema, sia questo a coprire i costi quando il cittadino è obbligato a scegliere il privatoBasta una telefonata al Cup, il Centro unico di prenotazione, per comprendere come funziona la sanità italiana: liste di attesa di mesi per una...

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Conte: La Nazionale? Se io fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazioneL'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande della stampa nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan ... ilnapolista.it

Conte: Se fossi il presidente federale, mi prenderei in considerazione. A Napoli bisogna venire senza spocchiaL'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Milan. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it: ... iamnaples.it

Conte: "Scudetto Speriamo in un passo falso dell'Inter. Napoli realista" facebook

#Conte: “Siamo stati bravi a non naufragare quando avevamo tante assenze. Avevo previsto che Politano potesse essere importante entrando nel secondo tempo. Se l’obiettivo del #Milan e della #Juve è entrare in Champions, non capisco perché non possa x.com