Salerno | Cammarota e PSI uniscono le forze per De Luca

A Salerno, Cammarota e il Partito Socialista Italiano hanno deciso di allearsi in vista delle prossime elezioni comunali. La scena politica locale sta cambiando con nuove alleanze e presenze sul territorio, anticipando il rinnovo del consiglio comunale che si terrà a fine maggio. La mobilitazione si sta intensificando mentre si avvicinano le consultazioni elettorali.

La scena politica salernita si sta ridefinendo con alleanze inedite e presenze sul territorio che prefigurano il rinnovo del consiglio comunale previsto per la fine di maggio. Antonio Cammarota, leader dell’associazione La Nostra Libertà, ha siglato un’intesa strategica con il Partito Socialista Italiano per sostenere la candidatura a sindaco di Vincenzo De Luca. Parallelamente, Domenico Ventura rappresenta una forza alternativa attraverso l’iniziativa Dimensione Bandecchi, che domani allestirà un punto d’incontro diretto con i cittadini lungo il lungomare. Alleanze sociali e nuove candidature. L’intesa tra il PSI e l’associazione guidata da Cammarota segna un momento di convergenza politica significativa per la città. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno: Cammarota e PSI uniscono le forze per De Luca Articoli correlati Salerno: le associazioni uniscono le forze contro i furtiLa sicurezza urbana a Salerno ha assunto nuove dimensioni oggi, 9 marzo 2026, grazie a un incontro strategico tra le associazioni di Torrione e del... Elezioni comunali: Cammarota va con il PSI, Ventura (Dimensione Bandecchi) incontra i cittadini sul lungomareE’ stata raggiunta l’intesa tra il Partito Socialista Italiano e Antonio Cammarota, leader dell’associazione La Nostra Libertà, consigliere comunale... Una raccolta di contenuti su Salerno Cammarota e PSI uniscono le... Temi più discussi: Salerno, Avella punge i socialisti: Dialogo per le amministrative. Ma il partito lo isola: Non esiste; SALERNO. ANTONIO CAMMAROTA: URBANISTICA SIA PARTECIPATA, SI APRA UN NUOVO MODO DI OPERARE; AVELLINO. LAURA NARGI: CI SONO LE DONNE CHE OGNI GIORNO CAMBIANO IL MONDO. Salerno, Avella punge i socialisti: «Dialogo per le amministrative». Ma il partito lo isola: «Non esiste»Che il campo largo fosse una rogna per i socialisti era un’eventualità prevedibile. A Salerno, naturalmente. Anche se la palla è stata elegantemente rilanciata nel campo ... ilmattino.it Comunali a Salerno, il Psi si spacca: Avella guida fronda pro campo largo e anti De LucaStampaPrimi dissidi all’interno del Psi di Salerno. La decisione del segretario nazionale Enzo Maraio di non sciogliere le riserve sul futuro del partito in occasione delle prossime elezioni comunali ... salernonotizie.it Salerno, controlli della Polizia Municipale sul Lungomare salernonotizie.it - facebook.com facebook PASSAGGIO DI UN TRASPORTO ECCEZIONALE IN PROVINCIA DI SALERNO SULL’A2, LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE Per consentire il transito di un convoglio eccezionale saranno attive temporanee limitazioni alla circolazione lungo la A2 “Autostrad x.com