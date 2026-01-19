Ieri in Campania | Vincenzo De Luca lancia la sua candidatura a sindaco di Salerno

Ieri in Campania sono emerse importanti novità politiche, tra cui l’annuncio di Vincenzo De Luca che ha ufficialmente presentato la sua candidatura a sindaco di Salerno. La giornata ha visto anche altri sviluppi nelle province di Avellino e oltre, offrendo uno sguardo sul panorama politico regionale. Di seguito, una sintesi delle notizie principali di domenica 18 gennaio 2026, per aggiornarsi sugli eventi più significativi in Campania.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 18 gennaio 2026. Avellino – " Io voglio te. Io posso guardarti negli occhi. Costruiamo insieme la nostra città. Se vuoi esserci davvero, candidati con me. Massimo Passaro – Sindaco". Con questo messaggio diffuso sui social l'avvocato Massimo Passaro annuncia la candidatura a sindaco alle prossime amministrative del Comune di Avellino. (LEGGI QUI) Benevento – " I giovani hanno bisogno di tempo buono, vero, ma soprattutto di persone che senza giudicarli tentino di stabilire un rapporto autentico con loro, anch correndo il rischio di fallire.

Vincenzo De Luca ha recentemente aperto un ufficio vicino a piazza Vittorio Veneto a Salerno, alimentando le aspettative di una sua possibile candidatura alle prossime amministrative del 2026. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, l’ex sindaco pare intenzionato a tornare a ricoprire questa carica, proseguendo il suo impegno nel contesto politico della città. Restano da attendere sviluppi ufficiali in merito alla sua eventuale candidatura. Vincenzo De Luca vuole prendersi Salerno dopo le dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli, "ricreazione finita"

Dopo le dimissioni di Vincenzo Napoli, si riaccende l’attenzione su una possibile candidatura di Vincenzo De Luca a sindaco di Salerno. La decisione di Napoli apre nuovamente la discussione politica in città, con le opposizioni che contestano le modalità e le eventuali scelte pilotate. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le dinamiche locali continuano a evolversi in un contesto di incertezza politica. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Salerno, il sindaco lascia. De Luca già in campo: «La ricreazione è finita» - Così Vincenzo De Luca conferma, non apertamente, che tutto è pronto per il suo ritorno sulla scena da sindaco di Salerno. ilmattino.it

Nel pomeriggio di ieri, il Presidente Comitato Regionale Campania FIGC LND Carmine Zigarelli, insieme al Vicepresidente C.R. Campania FIGC LND e al Sindaco di San Gregorio Magno , hanno inaugurato il cam

