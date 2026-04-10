La Salernitana ha svolto il penultimo allenamento della settimana al centro sportivo Mary Rosy, in vista della partita contro il Trapani in programma domenica 12 aprile allo stadio Polisportivo Provinciale, con inizio alle 14:30. La squadra si è allenata con diversi assenti, preparando la trasferta in Sicilia. La partita rappresenta un’occasione importante per la formazione campana, che cerca di riscattare eventuali battute d’arresto recenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Penultimo allenamento settimanale per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy con vista sul match contro il Trapani, in programma domenica 12 aprile allo stadio Polisportivo Provinciale (calcio d’inizio 14:30). Questa mattina gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un lavoro essenzialmente tattico. Mirko Antonucci è rimasto precauzionalmente a riposo. Differenziato per Eddy Cabianca e Roberto Inglese. Palestra e terapie per Filippo Berra e Galo Capomaggio. La squadra partirà domattina per la Sicilia. La seduta di rifinitura si terrà domani pomeriggio direttamente nella sede del ritiro pre-partita.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana, trasferta a Trapani con tanti assenti: squadra chiamata al riscatto

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Trapani - Salernitana Domenica 12 Aprile Live dalle 14:05 Zona Stadio live su StileTV (canale 78 DTT) Zona RCS75 (canale 111 DTT) pre -partita collegamenti dallo stadio durante la gara interviste ai protagonisti nel post-partita - facebook.com facebook

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