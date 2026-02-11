Serie C fuga Benevento! Manita al Trapani il Catania pareggia in casa e si allontana Salernitana ok

Il Benevento vola in Serie C, battendo 5-0 il Trapani e rafforzando la sua posizione in testa alla classifica. I campani dimostrano di essere in grande forma e ora guardano tutti dall’alto. Il Catania, invece, si ferma in casa contro il Cerignola e perde punti importanti, rimanendo a otto lunghezze dai sanniti ma con una partita in più da recuperare. La corsa promozione si fa più intensa, e le prossime settimane saranno decisive.

Tutto il girone C in campo nel martedì che apre il penultimo infrasettimanale di stagione. Domani toccherà al girone A, giovedì al girone B (dove la Samb ha cambiato allenatore, esonerato D'Alesio, squadra a Marco Mancinelli già vice di Palladini nella precedente gestione tecnica). Ecco, intanto, tutto quanto accaduto. E' una serata trionfale per il Benevento, che allunga a più 8 sul Catania (a cui resta da recuperare la partita col Trapani). Proprio a Trapani la capolista impone il suo dominio con un pokerissimo, mentre la squadra di Mimmo Toscano si fa fermare in casa dal solidissimo Cerignola di questi tempi.

