Riscatto Salernitana 3-0 al Casarano | super Lescano

Tempo di lettura: 2 minuti Nella serata più difficile da un punto di vista emotivo ed in un clima di contestazione, risorge la Salernitana che rifila un netto 3-0 al Casarano rosicchiando 2 punti al Catania. Granata avanti già al 9' con Molina mentre alla mezz'ora i pugliesi fanno tremare l'Arechi colpendo la traversa e il palo nel giro di pochi secondi. Nella ripresa dopo la traversa colpita da Villa ed un rigore tolto dal Fvs agli ospiti, nel finale sale in cattedra Lescano che segna due gol tra il 23' e il 25' consentendo alla Salernitana di gestire senza affanni il finale. Tabellino Salernitana-Casarano 3-0 Reti: 10? pt Molina (S), 23? st, 25? st Lescano (S) Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Arena (30? st Matino); Longobardi, Carriero (38? st Quirini), Gyabuaa (35? st Tascone), Villa; Achik; Lescano (30? st Ferrari), Molina (30? st De Boer).

