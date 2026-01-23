I Carabinieri di Foggia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, arrestando nove persone nell’ambito di un’operazione contro traffico di droga e attività illecite. L’intervento, disposto dal giudice, mira a contrastare fenomeni criminali che interessano la città, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza pubblica. Ulteriori dettagli e sviluppi saranno comunicati nelle prossime ore.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Foggia hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 9 indagati ( di cui 3 in carcere e 6 agli arresti domiciliari ), ritenuti responsabili a vario titolo, in concorso, di traffico, detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso nei confronti dei 9 destinatari all’esito di interrogatorio preventivo, il cui decreto di fissazione era stato notificato lo scorso 15 dicembre contestualmente all’esecuzione, sul territorio nazionale, di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di ulteriori 24 persone ( di cui 19 in carcere e 5 agli arresti domiciliari ), indagate a vario titolo per i medesimi reati nello stesso procedimento penale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Foggia, traffico e spaccio di droga: altri nove arresti Accuse a vario titolo

Leggi anche: Inchiesta su scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione: sei misure cautelari tra barese e foggiano Guardia di finanza, arresti: carcere. Accuse a vario titolo. Fra gli indagati un consigliere comunale di Modugno

Smantellata la rete dello spaccio: “Vendevano un chilo di droga a settimana”. Undici arresti, nove persone finite in carcereLe forze dell'ordine hanno smantellato una rete di spaccio che vendeva circa un chilo di droga a settimana, arrestando undici persone tra Livorno, Pisa e Prato.

