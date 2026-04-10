SAI di Nusco primo accordo aziendale | stabilizzazione precari e aumento del salario

A Nusco, nella fabbrica gestita da Valerio Gruppioni, è stato firmato il primo accordo aziendale in risposta alla crisi dell’Automotive. L’intesa riguarda circa 90 dipendenti e prevede la stabilizzazione dei lavoratori precari e un incremento del salario. Si tratta di un passo significativo nel settore, segnato da mesi di difficoltà e incertezza, che ha coinvolto direttamente la forza lavoro locale.

In controtendenza sullo scenario di crisi dell'Automotive, a Nusco nella fabbrica di Valerio Gruppioni è stato firmato il primo accordo aziendale che stabilizza i precari e aumenta il salario dei circa 90 dipendenti. La RSU Christopher Camerlingo e Mario Pasquale, il Coordinatore di Sirpress e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Tribunale di Monza: i precari del Pnrr ora sperano nella stabilizzazioneMonza, 18 Marzo 2026 – Potrebbero venire tutti stabilizzati la settantina di lavoratori precari dell’Ufficio del Processo in servizio al Tribunale di... Leggi anche: Nusco, ok all’ingresso nel settore dello sviluppo residenziale. Aumento del capitale da 18 mln