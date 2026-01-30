Nusco ok all’ingresso nel settore dello sviluppo residenziale Aumento del capitale da 18 mln

L’assemblea degli azionisti di Nusco ha dato il via libera all’ingresso nel settore dello sviluppo residenziale. La società, già attiva nella produzione di porte e infissi, aumenta il capitale di 18 milioni di euro per acquistare Nusco Immobili Industriali, azienda della famiglia Nusco specializzata proprio nel settore residenziale. Ora il piano è di espandersi e rafforzare la presenza nel segmento immobiliare.

L’Assemblea degli Azionisti di Nusco, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, Pvc, alluminio e ferro a marchio ‘Nusco’, ha approvato in sede straordinaria l’acquisizione di Nusco Immobili Industriali Srl (“Nusco II”), azienda riconducibile alla famiglia Nusco, attiva nel settore dello sviluppo residenziale. In particolare, spiega una nota, Nusco procederà con l’acquisizione della quota di titolarità di Nusco Invest Srl pari al 99,94% del capitale sociale di Nusco II tramite un aumento di capitale sociale, a pagamento e in via inscindibile, pari a euro 17.🔗 Leggi su Ildenaro.it

