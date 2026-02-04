beatificazione a settembre di tre sacerdoti uccisi dai nazisti per la loro fede

Domenica 27 settembre alle 16.30, nella Basilica di San Petronio a Bologna, si terrà la beatificazione di tre sacerdoti uccisi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. È un evento che richiama molti fedeli e persone interessate alla storia e alla memoria di quei momenti. La cerimonia sarà uno dei momenti più importanti del 2026 per la Chiesa italiana.

Domenica 27 settembre, alle ore 16.30, nella Basilica di San Petronio a Bologna, si svolgerà uno dei momenti più solenni della vita religiosa italiana del 2026. Il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, presiederà la cerimonia di beatificazione di tre sacerdoti uccisi dai nazisti durante la strage di Marzabotto. Il rito, che si svolgerà sotto un cielo che potrebbe ancora portare i segni dell’estate appena trascorsa, sarà un atto di memoria, di giustizia spirituale e di riconoscimento di un coraggio che non si arrende anche di fronte alla morte. I tre uomini, don Ubaldo Marchioni, don Elia Comini e padre Martino Capelli, non sono solo figure storiche, ma simboli vivi di una fede che si traduce in azione concreta, in servizio ai più deboli, in un’epoca in cui il male si manifestava con la brutalità delle armi e la freddezza del potere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

