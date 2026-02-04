Domenica 27 settembre a Bologna, nella Basilica di San Petronio, si terrà la cerimonia di beatificazione di tre sacerdoti uccisi durante la guerra. Il cardinale Marcello Semeraro presiederà il rito, che riguarda padre Martino Capelli, don Elia Comini e don Ubaldo Marchioni. Sono stati trucidati dai nazisti e ora vengono riconosciuti come martiri dalla Chiesa.

Domenica 27 settembre nella Basilica di San Petronio a Bologna il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, celebrerà il rito di beatificazione del padre dehoniano Martino Capelli, del salesiano don Elia Comini e del sacerdote diocesano don Ubaldo Marchioni. Nel loro tentativo di proteggere le donne, i bambini e gli altri civili inermi, i tre presbiteri vennero uccisi dai soldati nazisti durante la strage di Marzabotto che si perpetrò dal 29 settembre al 5 ottobre del 1944. Trucidati sempre dalla mitragliatrice, la loro esecuzione avvenne in due momenti e in due luoghi diversi ma, su richiesta del cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi e delle congregazioni, Salesiani e Dehoniani, a cui appartenevano i sacerdoti religiosi, diventeranno beati nello stesso momento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il 27 settembre saranno beatificati i tre sacerdoti trucidati dai nazisti

Approfondimenti su Bologna 27 settembre

La Giornata della Memoria si è svolta oggi a Lecce, con una cerimonia all’Aula Baracca della Scuola di Cavalleria.

Il Comune ha annunciato il taglio dei ciliegi giapponesi di via XX Settembre, con inizio previsto dal 15 dicembre.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bologna 27 settembre

Argomenti discussi: Il 27 settembre saranno beatificati i tre sacerdoti trucidati dai nazisti; Direttiva UE 2024/825: cosa cambia in Italia su green claims e marketing; Esami di Stato 2026: prove scritte il 27 e 28 ottobre; You&AI: gli studenti bresciani incontrano i campioni della contemporaneità - BresciaToday.

Saranno pronte a settembre le prime 100 case realizzate nei palazzi in costruzione al posto delle Vele di Scampia A che punto è il cantiere di Piloda Building - facebook.com facebook