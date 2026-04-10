Sabina Leonelli Vera Gheno e Federico Faloppa tra gli ospiti di BergamoScienza

Durante l’evento di chiusura di La Scienza in Classe, un percorso di formazione gratuito rivolto ai docenti, sono stati annunciati i primi ospiti della ventiquattresima edizione di BergamoScienza. Tra i partecipanti figurano tre esperti, chiamati a intervenire nelle dieci conferenze dedicate al settore scolastico. La manifestazione si svolge nel contesto di un percorso di formazione e coinvolge diverse figure di rilievo nel campo della scienza e dell’educazione.

Alla XXIV edizione del Festival tornano le Mattine Fuoriclasse: scienziati e scienziate di fama internazionale incontrano studenti (e non solo) per raccontare il fascino della scoperta Annunciata anche la data di apertura delle prenotazioni per le scuole: per la prima volta, sarà possibile prenotare tutti gli eventi già dal 25 maggio 2026, una scelta che permetterà ai docenti di programmare le uscite di ottobre con maggiore anticipo. Non solo: gli insegnanti che prenoteranno una delle Mattine Fuoriclasse, la rassegna di conferenze mattutine dedicate a studenti e studentesse, riceveranno materiale didattico di approfondimento e saranno aiutati nella prenotazione di altri eventi – laboratori, mostre e spettacoli – in linea con le loro esigenze didattiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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