L' evoluzione dei linguaggi tra radici storiche e stereotipi | in città la sociolinguista Vera Gheno presenta Nessuno è normale

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Ospite della serata sarà Vera Gheno, sociolinguista e scrittrice tra le voci più autorevoli nel panorama culturale italiano contemporaneo, che presenterà il suo libro “Nessuno è normale”. Nel libro, Gheno affronta in chiave divulgativa e rigorosa il concetto di “normalità”, interrogandone le radici storiche, culturali e linguistiche. Il saggio mostra come la norma non sia un dato naturale e immutabile, ma una costruzione sociale che nel tempo ha definito confini, esclusioni e modelli di riferimento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Riapre a Bologna la Torre della Specola: tra osservazioni celesti e radici storiche del sapere astronomicoLa Torre della Specola a Bologna riapre al pubblico dopo lavori di restauro.

Viaggio tra le radici storiche, teologiche e artistiche dell'Ordine CarmelitanoSabato sera a Mesagne si svolge un incontro che ripercorre le radici storiche, teologiche e artistiche dell’Ordine Carmelitano.

LINGUAGGI TELEVISIVI L’integrazione dei linguaggi televisivi nei nuovi format della comunicazione digitaleLa comunicazione digitale di oggi vive di contaminazioni continue. Confini che una volta sembravano ben definiti, come la televisione tradizionale, lo streaming professionale o i software interattivi, ... statoquotidiano.it

Le parole dell'AI e l'evoluzione del linguaggioDa sempre il progresso tecnologico guida le trasformazioni della lingua e opera come filtro. I modelli generativi lo fanno più in grande, creando direttamente i contenuti linguistici secondo logiche ... ilfoglio.it

We are pleased to promote an online talk with Vera Gheno: “Pratiche di uso consapevole della lingua italiana.” March 4, 2026 | 11am PST Online (Zoom) RSVP: [email protected] x.com

Scopri l'album completo con tutte le foto in HD della serata con Vera Gheno accedendo alla cartella drive: https://drive.google.com/drive/folders/1FZdwpfq5OyJDllvWmECZ9HkP4dKl9Larusp=share_link