Sabato 11 e domenica 12 aprile, il Museo della Grande Guerra di Gorizia ospiterà l’evento “Anche le statue parlano”. L’iniziativa trasformerà il museo in uno spazio dedicato alla memoria attraverso spettacoli teatrali, interventi musicali e narrazioni storiche. L’obiettivo è coinvolgere i visitatori in un’esperienza che unisce arte e storia, creando un percorso che valorizza il patrimonio culturale locale.

GORIZIA – Nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 aprile, il Museo della Grande Guerra di Gorizia si trasforma in un luogo vivo, pulsante di memoria e poesia grazie al progetto “Anche le statue parlano”, un’esperienza immersiva che unisce teatro, musica e narrazione storica. Protagonisti dell’iniziativa saranno la voce, la sensibilità e le composizioni originali del cantautore Edoardo De Angelis, affiancato dalla forza interpretativa degli attori Caterina Bernardi e Alessandro Maione. Durante la visita teatralizzata, i brani composti appositamente per il progetto si intrecceranno con testimonianze, dati storici e memorie di chi ha vissuto in prima persona le vicende del primo conflitto mondiale, restituendo al pubblico un racconto emozionante e profondamente umano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sabato 11 e domenica 12 aprile a Gorizia “Anche le statue parlano”

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