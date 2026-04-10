STArT Ostia | la tecnologia riporta in vita l’antica Roma

Il 10 aprile 2026, a Ostia, è stato annunciato un progetto chiamato S.T.Ar.T. Ostia, che utilizza tecnologie innovative per preservare e rendere accessibili i siti storici dell’antica Roma. L’iniziativa prevede l’impiego di strumenti digitali per studiare e mostrare i luoghi, con l’intento di avvicinare il pubblico a un patrimonio culturale ancora poco conosciuto. La tecnologia viene così impiegata come supporto alla conservazione e alla divulgazione del passato.

Ostia, 10 aprile 2026 – La tecnologia entra nei luoghi della memoria per conservarli, studiarli, restituirli al pubblico con strumenti nuovi, anche con l’obiettivo di diffondere un patrimonio culturale e locale ancora troppo “segreto”. È questo il cuore del progetto S.T.Ar.T. Ostia – Soluzioni Tecnologiche per l’Archeologia e il Territorio, presentato oggi al Museo delle Navi di Fiumicino come uno dei più significativi percorsi di innovazione applicati al patrimonio archeologico del territorio. L’obiettivo è ambizioso: individuare modelli efficaci per una gestione più moderna, precisa e sostenibile dei beni archeologici, partendo da una serie di siti molto diversi tra loro per funzione, caratteristiche e stato di conservazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Ostia Antica arriva in hotel: le opere segrete ora si vedono gratis a RomaQuando l’arte esce dai luoghi tradizionale per approdare nelle nostre vite quotidiani, sembra sempre di assistere ad un evento davvero eccezionale. Ostia Antica, rubata la targa dell’Albero della Legalità dedicato a Paolo BorsellinoOstia, 18 marzo 2026 – Sconcerto e indignazione a Ostia Antica per il furto della targa commemorativa dell’“Albero della Legalità”, piantato nel 2020...