Ostia Antica arriva in hotel | le opere segrete ora si vedono gratis a Roma

A Roma, alcune opere provenienti da Ostia Antica sono ora visibili gratuitamente negli hotel della città. Questa iniziativa permette ai visitatori di ammirare pezzi di arte e architettura che fino a poco tempo fa erano accessibili solo in siti archeologici o musei. La mostra, aperta al pubblico senza costi, offre un'occasione unica per conoscere parti sconosciute del patrimonio storico locale.

Quando l’arte esce dai luoghi tradizionale per approdare nelle nostre vite quotidiani, sembra sempre di assistere ad un evento davvero eccezionale. E lo è, perché ci offre nuove occasioni per ammirare dei capolavori spesso rimasti nascosti. È quello che succede a Roma, dove le opere di Ostia Antica diventano accessibili gratuitamente al grande pubblico arrivando in hotel e trasformando alcune strutture ricettive della Capitale in luoghi di scoperta e valorizzazione culturale. LEGGI ANCHE: Dai set ai sogni: Dante Ferretti in mostra a Roma A Roma l’arte esce dai musei: le opere di Ostia Antica arrivano in hotel e diventano fruibili gratuitamente. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Sabato di Pasqua e Pasquetta al Parco Archeologico di Ostia Antica ift.tt/ZbV4tGj x.com