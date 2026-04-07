Il diavolo veste Prada 2 | il trailer finale con il brano Runway di Lady Gaga

È tutto pronto per il grande ritorno al cinema di Miranda Priestley e Andy Sachs. Dopo vent'anni dal primo film, che ha segnato un'intera generazione, Meryl Streep e Anne Hathaway tornano sulle strade di New York per vestire i panni di due dei personaggi più iconici della loro carriera di attrici. A distanza di quasi vent'anni torna il cast originale della serie: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel. Si aggiungono a loro anche nuovi attori tra cui Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B. 🔗 Leggi su Today.it

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Il Diavolo Veste Prada 2: Anne Hathaway torna a lavorare a Runway nel trailer finaleIl 29 aprile arriverà nei cinema italiani l'atteso sequel della commedia con star il cast guidato da Meryl Streep nel ruolo di Miranda Priestley.

The Devil Wears Prada 2 | Final Trailer | Di Bioskop April 2026

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Nel trailer finale de ‘Il diavolo veste Prada 2’ c’è un nuovo brano di Lady Gaga (con Doechii)Il sequel del film culto del 2006 arriva in sala il 29 aprile, ma intanto possiamo ascoltare parte della collaborazione inedita tra Mother Monster e la Swamp Princess, in attesa della colonna sonora ... rollingstone.it

Cresce l'attesa per Il Diavolo Veste Prada 2, il trailer finaleRoma, 7 apr. (askanews) - Ecco il trailer finale de Il Diavolo Veste Prada 2, con la canzone originale Runway interpretata da Lady Gaga e Doechii. quotidiano.net

Guarda il trailer finale de Il Diavolo Veste Prada 2 con la canzone originale “Runway” interpretata da Lady Gaga e Doechii. Acquista ora il tuo biglietto per il film evento dell’anno, dal 29 Aprile al cinema. - facebook.com facebook