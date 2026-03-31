Rudiger Juve due big inglesi vogliono il difensore Gli ultimi aggiornamenti e la posizione del Real Madrid

Due grandi club della Premier League sono interessati al difensore tedesco, secondo le ultime notizie. Il calciatore è al centro di trattative e si discute anche della posizione del Real Madrid, che ancora non ha ufficializzato eventuali offerte o decisioni in merito. La situazione resta in evoluzione e non ci sono conferme definitive sulle prossime mosse dei club coinvolti.

di Angelo Ciarletta Rudiger Juve, due top club di Premier League vogliono il difensore tedesco. Gli ultimi aggiornamenti e la posizione del Real Madrid. La Juve valuta con attenzione i possibili colpi a parametro zero per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, nel mirino della dirigenza è finito Antonio Rudiger. MERCATO JUVE LIVE Il contratto del calciatore scade il prossimo 30 giugno, rendendolo uno dei pezzi pregiati del mercato degli svincolati. Tuttavia, la strada per arrivare al difensore tedesco appare in salita. La concorrenza è agguerrita, con due big di Premier League come Liverpool e Manchester United pronte a offrire ingaggi pesanti dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rudiger Juve, due big inglesi vogliono il difensore. Gli ultimi aggiornamenti e la posizione del Real Madrid Articoli correlati Rudiger Juve, pazza idea per la difesa: primi contatti con l’agente del difensore in scadenza col Real Madrid! Cosa succedeRudiger Juve, pazza idea per la difesa: primi contatti con l’agente del difensore in scadenza col Real Madrid! Cosa succede Calciomercato Juve,... Jackson Juve, la concorrenza è già foltissima: lo vogliono altre due big in Serie A! Tutti gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Jackson Juve, le manovre di mercato si infiammano per il centravanti senegalese ormai pronto a fare ritorno al Chelsea dal... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Rudiger Juve Temi più discussi: Rudiger-Juve: due fattori per il colpo dell’estate, c'è solo un ostacolo per riportarlo in Italia; ??Juve, Rudiger arriva a zero? Milan, Tare incontra Modric: si rinnova?; Calciomercato Juve, sognando Rudiger: perché il Bayern può aiutare i bianconeri; Rudiger allontana la Juventus: apertura al rinnovo col Real Madrid. I dettagli. Rudiger, la Juve c'è, ma occhio a 2 big inglesiLa Juventus sarebbe tra i club interessati all'acquisto del cartellino, a parametro zero, di Antonio Rudiger, difensore centrale classe 1993 della nazionale tedesca, in scadenza di contratto ... tuttojuve.com Rudiger Juventus, potrebbe essere lui il sostituto di Bremer in caso di cessione eccellente. in estate. Lo scenario di quanto potrebbe accadereRudiger Juventus, potrebbe essere lui il sostituto di Bremer in caso di cessione eccellente. in estate. Lo scenario di quanto potrebbe accadere ... calcionews24.com La mia chiacchierata con Angelo #DiLivio: " #Juve prendi #Alisson e #Rudiger, #Spalletti può aprire il ciclo. #Lewandowski O prendi lui o rinnovi #Vlahovic. Sull' #Italia..." x.com Rudiger in pole per Spalletti, ma il Real Madrid…: la Juve ha l’alternativa pronta facebook