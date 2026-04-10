Rubò una borsa in un pub dentro c'era un uovo Fabergé da 2 milioni | condannato a Londra il video del furto

Un uomo di 29 anni è stato condannato a Londra a una pena di due anni e tre mesi di carcere per aver sottratto una borsa in un pub nel 2024. All’interno dell’accessorio c’era un raro uovo Fabergé del valore di due milioni di sterline, ancora non ritrovato. Il furto è stato catturato da un video e l’uomo non aveva idea del valore dell’oggetto che aveva preso.

Un 29enne è stato condannato a 2 anni e 3 mesi di carcere a Londra per aver rubato una borsa in un pub nel 2024, senza sapere che conteneva un raro uovo Fabergé da 2 milioni di sterline, non ancora recuperato. Diffuso il video del furto. 🔗 Leggi su Fanpage.it L’uovo di Pasqua di Louis Vuitton sembra una borsa di cioccolato e costa 250 euroQuando l'alta moda incontra la raffinata pasticceria nasce l'uovo di cioccolato firmato Louis Vuitton e realizzato da Maxime Frédéric. Furto lampo in centro, sparisce uno zaino dal furgone: dentro c’era una pistolaFossombrone, 02 febbraio 2026 – Uno zaino rubato in pieno centro, una pistola finita nelle mani sbagliate e nascosta nel bosco, sotto un albero.