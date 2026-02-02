Questa mattina a Fossombrone un ladro ha rubato uno zaino da un furgone in pieno centro. Dentro c’era una pistola che, subito dopo il furto, è stata trovata nascosta nel bosco, sotto un albero. La polizia sta indagando per capire se ci siano collegamenti tra il furto e altre situazioni di rischio nella zona.

Fossombrone, 02 febbraio 2026 – Uno zaino rubato in pieno centro, una pistola finita nelle mani sbagliate e nascosta nel bosco, sotto un albero. È una storia che mette insieme disattenzione, rischio e un’indagine serrata, quella che nei giorni scorsi ha portato i Carabinieri a denunciare un 34enne per furto aggravato e detenzione illegale di arma comune da sparo. Tutto comincia a Fossombrone, in corso Garibaldi, una strada centrale e trafficata. Un 33enne residente a Terre Roveresche parcheggia il furgone e si allontana per una quarantina di minuti. Al ritorno la scoperta: lo sportello è rimasto aperto e dallo spazio di carico è sparito lo zaino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto lampo in centro, sparisce uno zaino dal furgone: dentro c’era una pistola

Nella zona dello Zen, sono state rinvenute tre pistole e oltre mille proiettili all'interno di uno scantinato.

Nel centro città, un episodio di furto ha visto un individuo utilizzare una pietra per infrangere l'ingresso di un bar, entrando successivamente e sottraendo il registratore di cassa.

