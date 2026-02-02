Furto lampo in centro sparisce uno zaino dal furgone | dentro c’era una pistola
Questa mattina a Fossombrone un ladro ha rubato uno zaino da un furgone in pieno centro. Dentro c’era una pistola che, subito dopo il furto, è stata trovata nascosta nel bosco, sotto un albero. La polizia sta indagando per capire se ci siano collegamenti tra il furto e altre situazioni di rischio nella zona.
Fossombrone, 02 febbraio 2026 – Uno zaino rubato in pieno centro, una pistola finita nelle mani sbagliate e nascosta nel bosco, sotto un albero. È una storia che mette insieme disattenzione, rischio e un’indagine serrata, quella che nei giorni scorsi ha portato i Carabinieri a denunciare un 34enne per furto aggravato e detenzione illegale di arma comune da sparo. Tutto comincia a Fossombrone, in corso Garibaldi, una strada centrale e trafficata. Un 33enne residente a Terre Roveresche parcheggia il furgone e si allontana per una quarantina di minuti. Al ritorno la scoperta: lo sportello è rimasto aperto e dallo spazio di carico è sparito lo zaino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Blitz allo Zen, trovata una pistola dentro una cassaforte: sequestrati oltre mille proiettili in uno scantinato
Nella zona dello Zen, sono state rinvenute tre pistole e oltre mille proiettili all’interno di uno scantinato.
Furto con spaccata in centro, sparisce il registratore di cassa
Nel centro città, un episodio di furto ha visto un individuo utilizzare una pietra per infrangere l’ingresso di un bar, entrando successivamente e sottraendo il registratore di cassa.
