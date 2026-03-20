L'uovo di Pasqua di Louis Vuitton sembra una borsa di cioccolato e costa 250 euro

Un uovo di Pasqua di Louis Vuitton, che assomiglia a una borsa di cioccolato, è stato messo in vendita al prezzo di 250 euro. L'oggetto è stato creato da Maxime Frédéric, noto per la sua abilità nel combinare moda e pasticceria. La scatola di cioccolato dal design di lusso richiama le caratteristiche stilistiche del marchio.

Quando l'alta moda incontra la raffinata pasticceria nasce l'uovo di cioccolato firmato Louis Vuitton e realizzato da Maxime Frédéric. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

L’uovo di Pasqua più prezioso del 2026 è decorato a mano e costa oltre mille euroSiete alla ricerca di un uovo di Pasqua davvero esclusivo? Il più prezioso del 2026 fa al caso vostro: è decorato a mano e costa oltre mille euro.

Ruba borsa di Louis Vuitton e la rivende. Il piano della colf infedeleSecondo quanto appreso, la donna era impiegata in un appartamento in zona Parioli.

Tutti gli aggiornamenti su L 8217 uovo di Pasqua di Louis Vuitton...

Temi più discussi: Louis Vuitton: la nuova collezione di Pasqua include una Egg Bag di cioccolato da €250; E' corsa all'acquisto dell' uovo di Pasqua da 250 euro: in vendita da 13 marzo è già praticamente sold-out; Uova e colombe per la Pasqua 2026 sono (anche) un'esperienza di food design da mangiare; Uova di cioccolato firmate Louis Vuitton: quando il lusso diventa (anche) commestibile.

Uova di Pasqua 2026, le migliori creazioni artigianali di cioccolatoScopri le uova di Pasqua 2026 artigianali più interessanti: cioccolato fondente, al latte e creazioni creative firmate dai migliori maestri. italiangourmet.it

Uova di Pasqua per grandi, bambini e famiglia. 12 marchi che puoi comprare su Amazon a prezzi miniAl cioccolato fondente, al latte o bianco le uova di Pasqua sono il regalo più atteso da scartare per scoprire meravigliose sorprese ... dilei.it

Il segreto di una Pasqua indimenticabile Il gusto autentico della tradizione! Da Pasticceria Louis Dessì a Fucecchio le nostre colombe artigianali sono pronte a conquistarvi. Soffici, profumate e fatte con amore. Piazza Boncristiani, Fucecchio Prenot - facebook.com facebook