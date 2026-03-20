L'uovo di Pasqua di Louis Vuitton sembra una borsa di cioccolato e costa 250 euro

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uovo di Pasqua di Louis Vuitton, che assomiglia a una borsa di cioccolato, è stato messo in vendita al prezzo di 250 euro. L'oggetto è stato creato da Maxime Frédéric, noto per la sua abilità nel combinare moda e pasticceria. La scatola di cioccolato dal design di lusso richiama le caratteristiche stilistiche del marchio.

Quando l'alta moda incontra la raffinata pasticceria nasce l'uovo di cioccolato firmato Louis Vuitton e realizzato da Maxime Frédéric. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tutti gli aggiornamenti su L 8217 uovo di Pasqua di Louis Vuitton...

Temi più discussi: Louis Vuitton: la nuova collezione di Pasqua include una Egg Bag di cioccolato da €250; E' corsa all'acquisto dell' uovo di Pasqua da 250 euro: in vendita da 13 marzo è già praticamente sold-out; Uova e colombe per la Pasqua 2026 sono (anche) un'esperienza di food design da mangiare; Uova di cioccolato firmate Louis Vuitton: quando il lusso diventa (anche) commestibile.

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