Il 9 aprile 2026, tra Rovellasca e Como si sono verificati diversi episodi di rapina che hanno coinvolto passanti e commercianti. Alcuni episodi si sono conclusi con i rapinatori bloccati da cittadini, mentre altri hanno visto l’uso di violenza fisica. Gli incidenti si sono verificati nel centro di Rovellasca e nelle strade di Como, interessando sia minorenni che adulti. La vicenda ha suscitato l’attenzione delle autorità locali.

Ieri, giovedì 9 aprile 2026, una serie di rapine ai danni di passanti e commercianti ha scosso il territorio tra il comasco e l’alto lago, coinvolgendo minorenni e adulti in episodi di violenza fisica avvenuti sia nel centro di Rovellasca che nelle vie di Como. La gestione della sicurezza urbana ha protagonisti l’intervento risolutivo dei cittadini a Rovellasca e l’azione coordinata della Polizia Locale insieme a un agente della Polizia di Stato fuori servizio a Como. La serata di Rovellasca si è tinta di tensione intorno alle ore 21:00, quando tre giovani di età compresa tra i 15 e i 17 anni hanno messo nel mirino due persone in pieno centro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rovellasca e Como, ondata di rapine: passanti bloccano i ladri

Rovellasca, aggrediscono e rapinano due uomini: tre ragazzini bloccati dai passanti e poi arrestatiComo, 10 aprile 2026 – Tre minorenni di 15, 16 e 17 anni sono stati arrestati ieri, giovedì 9 aprile, dai carabinieri di Lomazzo, nel Comasco, perché...

Rapine in serie a Rovellasca: 3 minorenni vengono accerchiati dai cittadini dopo avere aggredito due uominiDue rapine nel giro di pochi minuti, nel centro di Rovellasca, e una fuga durata pochissimo grazie all’intervento dei cittadini e dei carabinieri.