Rapine in serie a Rovellasca | 3 minorenni vengono accerchiati dai cittadini dopo avere aggredito due uomini

A Rovellasca, nel giro di pochi minuti, due rapine sono state commesse nel centro del paese, portando all’intervento immediato di cittadini e forze dell’ordine. Durante gli episodi, tre minorenni sono stati circondati da alcuni residenti dopo aver aggredito due uomini. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente, riuscendo a bloccare i giovani poco dopo la fuga.

Due rapine nel giro di pochi minuti, nel centro di Rovellasca, e una fuga durata pochissimo grazie all’intervento dei cittadini e dei carabinieri. Nella serata del 9 aprile 2026 i militari della stazione di Lomazzo hanno arrestato tre minorenni, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, già noti alle. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Rovellasca, aggrediscono e rapinano due uomini: tre ragazzini bloccati dai passanti e poi arrestatiComo, 10 aprile 2026 – Tre minorenni di 15, 16 e 17 anni sono stati arrestati ieri, giovedì 9 aprile, dai carabinieri di Lomazzo, nel Comasco, perché...

Capotreno aggredito dopo aver chiesto i biglietti: due minorenni incastrati dalle telecamereI carabinieri di Poggio Renatico nelle ore seguenti si erano messi subito sulle tracce di quei giovani.

Temi più discussi: Esecuzione di misura cautelare coercitiva presso comunità per minorenni a carico di tre soggetti, presunti responsabili di numerose rapine nella città di Parma - Questura di Parma | Polizia di Stato; Meno furti e rapine. Preoccupano le violenze e i maltrattamenti in casa; Furti e rapine in centro a Palermo, arresti domiciliari per un 29enne; Minacce e rapine a coetanei, arrestati due minorenni a Sassari.

Rapine in serie a Rovellasca, arrestati tre minorenniI giovanissimi, tra i 15 e i 17 anni, sono stati prima bloccati da alcuni cittadini e poi arrestati dal Carabinieri ... ciaocomo.it

Rapine e furti in serie . Daspo a cinque minorenniCinque daspo nei confronti di altrettanti minorenni che nei mesi scorsi hanno messo a segno rapine al ParcoPrato e all’esterno delle scuole nei confronti di coetanei e cittadini di origine cinese. lanazione.it

I truffatori telefonano alle vittime raccontando situazioni legate a sequestri o rapine - facebook.com facebook